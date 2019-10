Affaire hôtel Milano : Birane Niang relaxé Le propriétaire de l'hôtel Milano des Parcelles Assainies, Birane Niang, et ses co-accusés, ont été relaxés par le juge, des délits de proxénétisme, blanchiment de capitaux et complicité. Les Échos révèle que l'affaire a été appelée, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Birane Niang était accusé de transformer son hôtel en maison de passe.

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2019 à 11:31 | | 0 commentaire(s)|



