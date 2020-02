Affaire maître coranique "pédophile": Ses proches rédigent un modèle de lettre de désistement pour les parties civiles Des manœuvres pour tordre le bras aux parties civiles. Selon les informations exclusives de "Libération" online, de proches parents de Mouhammed Abibou Guèye, le « maître coranique » de Ouakam, qui abusait de ses élèves, tentent d’étouffer le scandale alors que le mis en cause est encore dans la cave du Palais de Justice. En effet, ils ont rédigé un modèle de lettre de désistement, transmis à certaines parties civiles, pour qu’elles se désistent au nom d’un pseudo «soutoureu» pour le prédateur. Libération online qui a échangé à cet effet avec Mame Mactar Guèye de l’Ong Jamra, publie le document en question sur lequel il faut juste ajouter la date, un nom et une signature. Dans tous les cas, les victimes, au nombre de 12 pour le moment, sont déterminées à aller jusqu’au bout. Une affaire à suivre tout en sachant qu'un retrait de la plainte n'arrêterait pas l'action publique...

