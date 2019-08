Affaire pharmacie Patte d’Oie : Dr Cheikhouna Gaye dément… persiste et signe L’affaire de l’agression de la pharmacie de la Patte d’Oie continue d’alimenter les commentaires. Alors que des informations parues dans la presse d’hier, citant le procès verbal de l’enquête, révélait que le Dr Cheikhouna Gaye a reconnu avoir empoigné le commissaire et aurait présenté ses excuses à ce dernier, le pharmacien dément et maintient sa première version.

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Août 2019 à 09:30 | | 0 commentaire(s)|

Selon la RFM, en effet, le pharmacien a démenti de telles informations et maintient que c’est le commissaire Sankharé qui l’a empoigné en premier.

D’ailleurs, il promet de se prononcer de nouveau sur cette affaire dans les prochaines heures.

Pour rappel, après une première audition au commissariat des Parcelles Assainies, le pharmacien a été entendu de nouveau, hier, au commissariat central de Dakar.



