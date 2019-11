Affaire talibés enchaînés: La proposition de Me Madické Niang

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 21:28 | | 0 commentaire(s)|

Au terme de sa rencontre avec le Khalife général des mourides, ce mercredi, Me Madické Niang s'est prononcé sur l'affaire des talibés enchaînés à Ndiagne. Selon le leader de la coalition Madické 2019, le Sénégal doit avoir un ministre en charge des affaires religieuses. «L’affaire de Ndiagne, ce sont aujourd'hui, des incompréhensions qui surgissent de par l'évolution du monde.



Le président Macky Sall aurait dû regarder les propositions des autres candidats. Car, même si ces candidats n'ont pas été élus, il y a des choses qui étaient utiles dans leurs programmes», a souligné l'avocat sur les ondes de la Rfm. «J’avais proposé un ministre chargé des affaires religieuses. Et ce ministre aurait pu être dans les discussions, emmener les maîtres coraniques, les chefs religieux à se mettre d'accord sur beaucoup de choses», dit-il. Aujourd’hui, pour l'ancien ministre de la Justice, « il y a un décalage entre ce que dit la loi et ce que font les maîtres coraniques ». D'où l'importance de créer un ministère chargé des affaires religieuses ou d’un conseil chargé des affaires de culte.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos