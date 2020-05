Affaire vidéo sextape à Mixta : Des habitants de la dite cité contredisent une partie de l'infos

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mai 2020 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

Une vidéo sextape circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux montrant des images de jeunes garçons et filles qui ont entre 16 et 18 ans dans des conditions pas du tout normales. D’après les informations ce scandale a eu lieu dans un appartement sis à la cité Mixta.



Ce qui n’est pas vrai selon une source : « Je peux vous rassurer que ces vidéos n’ont pas été prises dans la résidence Mixta où nous ne le savons pas »



