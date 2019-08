Affaires Guy Marius Sagna/Adama Gaye : Mamadou Diop Decroix demande la suppression de l’article 80 Mamadou Diop Diop Decroix a déclaré les arrestations des activistes Guy Marius Sagna et Adama Gaye « pas juste, pas normal et pas sérieux ».

Invité de l’émission Grand Jury de ce dimanche, le député a appelé à la suppression du fameux article 80 du code pénal, portant ‘’offense au chef de l’Etat’’, au nom duquel le journaliste a été inculpé et placé sous mandat de dépôt.

« J’ai fait 8 mois de prison en 1975 à cause de l’article 80, il y a de cela 44 ans. On ne peut plus envoyer des gens en prison pour ça », a dit le leader d’Aj/Pads.

Et de constater : « c’est un système qui, depuis 1960 ne bouge pas. Les hommes passent, le système reste ».



