Affaires Ousmane Sonko-Adji Sarr et Barthélémy Dias-Ndiaga Diouf / Abdoulaye Diouf Sarr: « Les dénouements judiciaires ne doivent pas être calibrés à la lumière du jeu politique»

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Septembre 2022 à 14:01

Le premier vice-président de l’Assemblée nationale, dans une interview accordée à ‘’SourceA’’, a commenté sur des judiciaires concernant Barthélémy Dias-Ndiaga Diouf et Ousmane Sonko-Adji Sarr.



« Concernant les affaires Sonko/Adji Sarr et Barthélémy Dias/Ndiaga Diouf, les dénouements judiciaires ne doivent pas être calibrés à la lumière du jeu politique.



Toutes les procédures doivent être conduites seulement, conformément au calendrier judiciaire », a fait savoir le maire sortant de Yoff.



