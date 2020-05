Affaires Seydina Fall alias Bougazelli et Cheikh Gadiaga: Me Ciré Clédor Ly contre-attaque

Me Ciré Clédor Ly vient de poser un nouveau jalon pour ses clients, Seydina Fall alias Bougazelli et Cheikh Gadiaga. L’avocat a saisi la chambre d’accusation pour une liberté provisoire de ses deux clients.



L'ex député a été placé sous mandat dépôt courant novembre dernier. Selon son avocat, Me Ciré Clédor Ly considère que sa détention est illégale. Le juge d’instruction, regrette-t-il, « refuse » de l’entendre et l'accorder une liberté provisoire.



Même sort pour l'ancien bras droit de Cheikh Amar, Cheikh Gadiaga. arrêté et inculpé au tout début du mois de janvier dernier. Il est poursuivi pour « délits d’injures publiques, de tentative d’extorsion de fonds », entre autres. Son avocat informe que le magistrat instructeur a toujours rejeté ses demandes de liberté provisoire.

