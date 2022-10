Affaires Sonko-Adji Sarr, Sitor Ndour : Invité de «Jury du Dimanche», Ismaïla Madior Fall, le ministre de la Justice, se veut prudent

A la question de savoir si la justice était administrée correctement dans le pays, Il a répondu : « votre question m’expose à un double risque. On peut me suspecter, en tant que ministre de la Justice, d’influencer le cours de la justice. Parce que ce que je dis est susceptible d’être dans une certaine mesure, à tort ou à raison, d’influencer la justice ».



Deuxième risque, dit-il, « c’est que vous me fassiez violer le secret de l’instruction. Seuls les juges et les avocats qui sont habilités à se prononcer. En revanche, en tant que ministre de la Justice, je veille pour une bonne administration de la justice et que les droits des accusés dans ces affaires soient respectés ».



Sur une éventuelle convocation de Ousmane Sonko par le juge d’instruction, il a répondu : « je ne peux pas donner de date parce que je ne suis pas un juge d’instruction ».



Par ailleurs, une information a été largement relayée par la presse en ligne, faisant état de la nomination de Serigne Bassirou Guèye comme procureur de Thiès. Devant le "Jury du Dimanche", le ministre de la Justice a soutenu qu’il n’est pas au courant d’une telle nomination.











