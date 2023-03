Affectation d'inspecteurs des Impôts et des Domaines: Le ministère des Finances publie l'arrété

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET



Vu la Constitution ;



Vu la loi n" 2012- 3'l du 31 décembre 2012 portant Code général des lmpôts, modifiée;



Vu le décret n"2020-978 du 23 avril 2020 portant Règlement général sur la Comptabilité publique ;



Vu le décret n" 2022-1774 du 'l 7 septembre 2022 portant nomination du Premier ministre ;



Vu le décret n" 2022-1775 du '17 septembre 2022 portant nomination des ministres et fixant la composition du Gouvernement ;



Vu le décret n' 2022- 1777 du 17 septembre 2022 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la présidence de la République, la Primature et les ministères ;



Vu le décret n" 2022-1788 du 26 septembre 2022 relatif aux attributions du Ministre des Finances et du Budget ;

Vu l'arrêté n"2017-10012 du 14 juin 2017 portant organisation de la Direction générale des Impôts et des Domaines, modifié par l'arrêté n"002470 du 17 février 2021 ,



Sur proposition du Directeur général des lmpôts et des Domaines, ARRETE:



Article premier : Les lnspecteurs des lmpôts et des Domaines dont les noms suivent reçoivent les affectations ci-après :



1 Monsieur Papa Ousseynou SOW, matricule de solde 605102H, précédemment en service à la Direction du Contrôle interne, est nommé Chef du Bureau de l'Evaluation et de l'Audit de ladite Direction;



2. Monsieur Ababacar WADE, matricule de solde 6085991, est nommé Chef du Bureau des Domaines des Centres des Services fiscaux de Ngor Almadies, Grand Dakar, Dakar Liberté et Parcelles assainies ;



3. Monsieur lsmaila Ben Papa DIEME, matricule de solde 608603E, précédemment en service à la Division du Contrôle de la Direction des grandes Entreprises, est nommé Chef du Bureau de la Fiscalité internationale de la Direction de la Législation et de la Coopération internationale ;



4. Monsieur Seydou Nourou FAYE, matricule de solde 608849A, précédemment Chef de la Division de la Gestion et du Contentieux de la Direction des grandes Entreprises, est nommé Chefdu Centre des moyennes Entreprises Dakar'1 ;



5. Monsieur Mor FALL, matricule de solde 611434A, précédemment en service à la Direction du Contrôle interne, est nommé Chef du Bureau du Suivi de ladite Direction ;



6. Monsieur El Hadri Samba BA, matricule de solde 611453D, précédemment Chef du Bureau des Domaines du Centre des Services fiscaux de Pikine, est nommé Chef du Bureau des Domaines du Centre des Services fiscaux de Rufisque ;



7. Monsieur Ngor DIONE, matricule de solde 611454C, précédemment Chef du Centre des Services fiscaux de Ngor Almadies, est nommé Chef du Centre des Services fiscaux de Grand Dakar ;



8. Monsieur Boubacar DIALLO, matricule de solde 6'114792, précédemment en service à la Direction du Contrôle interne, est nommé Chef du Bureau d'Appui au Recouvrement et à la Gestion du Contentieux de la Direction du Recouvrement;



9. Monsieur El Hadji Mamadou THIAM, matricule de solde 61'1487C, précédemment Conseiller technique du Directeur général des lmpôts et des Domaines, est nommé Chef du Bureau du Contrôle de la Direction du Contrôle interne;



10. Monsieur Daouda SECK, matricule de solde 615075L, précédemment en service au Bureau de Contrôle général de la Division du Contrôle de la Direction des grandes Entreprises, est nommé Chef dudit Bureau ;



ll. Monsieur Abdoulaye ClSS, matricule de solde 6'162631, précédemment Chef du Centre des Services fiscaux de Grand Dakar, est nommé Chef du Centre des Services fiscaux de Ngor Almadies ;



'12.Monsieur Mamadou Awa FALL, matricule de solde 6162111, précédemment Chef du Bureau du Contrôle n'3 de la Division du Contrôle de la Direction des grandes Entreprises, est nommé Chef du Bureau de la Législation fiscale de la Direction de la Législation et de la Coopération internationale;



'l3.Monsieur Gorgui CISSE, matricule de solde 6'16225F, précédemment Chef du Bureau du Contrôle du Centre des Professions réglementées, est nommé Chef du Bureau du Contrôle du Centre des moyennes Entreprises Dakar 1 ;



14.Monsieur Dribril KEITA, matricule de solde 616261N, précédemment Chef du Centre des Services fiscaux de Tambacounda, est nommé Chef de la Division de la Gestion et du Contentieux de la Direction des grandes Entreprises ;



15.Monsieur Sêrignê Assane FALL DlA, matricule de solde 6'162741, précédemment Chef du Centre des Services fiscaux de Louga, est nommé Chef du Bureau des Domaines du Centre des Services fiscaux de Guédiawaye ;



'16. Monsieur Baye Souleymane SAMB, matricule de solde 616276J. précédemment Chef du Bureau du Recouvrement du Centre des Services fiscaux de Ngor Almadies, est nommé Chef du Bureau de la Gestion et du Contentieux de Ia Direction des moyennes Entreprises ;



'17. Monsieur lbrâhima Sidy Barham NDIAYE, matricule de solde 620727H, précédemment en service au Centre des moyennes Entreprises Dakar '1, est affecté à la Division du Contrôle de la Direction des grandes Entreprises ;



18. Monsieur Magueye BOYE, matricule de solde 624452G, Chef du Centre des Services fiscaux de lvlbour, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Chef du Bureau des Domaines dudit Centre:



l9.lvlonsieur Mountakha SEcK, matricule de solde 624453F, précédemment Chef du Bureau du Contrôle du Centre des moyennes Entreprises Dakar 1, est nommé Chef du Bureau du Contrôle n"3 de la Division du Contrôle de la Direction des grandes Entreprises ;



20.lvlonsieur lsma TOURE, matricule de solde 624462H, précédemment Chef du Bureau des Domaines du Centre des Services fiscaux de Mbour, est nommé Chef du Bureau des Domaines du Centre des Services fiscaux de Pikine :



21. Madame Adama TAMBEDOU, matricule de solde 624466D, précédemment Chef du Bureau de la Gestion, des Services aux Contribuables et du Contentieux du Centre des Professions réglementées, est nommée Chef du Bureau de la Fiscalité locale de la Direction des Services fiscaux:



22.lvlonsieur Mamour DIOP, matricule de solde 624477D, précédemment Chef du Bureau du Contrôle du Centre des moyennes Entreprises Dakar 2, est nommé Chef du Bureau du Contrôle du Centre des Professions réglementées ;



23. Monsieur Alle Madiao Khor DIOP, matricule de solde 624481K, précédemment Chef de la Section Contentieux administratif du Bureau du Contentieux fiscal de la Direction de la Législation et de la Coopération internationale, est affecté au Bureau de Contrôle n" 1 de la Division du Contrôle de la Direction des grandes Entreprises ;



24. Monsieur Daouda THIAM, matricule de solde 624460J, précédemment en service à la Division du Contrôle de la Direction des grandes Entreprises, est nommé Chef du Bureau du Contrôle du Centre des moyennes Entreprises Dakar 2 ;



25.lvladame Aminata SECK, matricule de solde 62447'1J, précédemment Chef du Bureau du Recouvrement du Centre des moyennes Entreprises Dakar 2, est nommée Chef du Bureâu de la Formation de la Direction de l'Administration et du Personnel ;



26. Monsieur Badara GUEYE, matricule de solde 634473G, précédemment en service au Centre des moyennes Entreprises Dakar 1, est affecté à la Division du Contrôle de la Direction des grandes Entreprises ;



27.1\,4onsieur Abdou Karim CAMARA, matricule de solde 6530028, précédemment en service à la Direction du Renseignement et des Stratégies de Contrôle fiscal, est nommé Chef du Bureau du Renseignement, des Enquêtes et des Etudes monographiques de ladite Direction ;



28. Monsieur Amadou LY, matricule de solde 653009E, précédemment Chef du Bureau d'Appui aux Opérations de la Direction des Systèmes d'lnformation, est affecté à la Division du Contrôle de la Direction des grandes Entreprises :

29.lvlonsieur Ndiaga SOW, matricule de solde 661321A, précédemment en service au Bureau du Contrôle du Centre des Professions réglementées, est affecté à la Division du Contrôle de la Direction des grandes Entreprises :



30.lvlonsieur Yaya HANN, matricule de solde 661326F, précédemment en service au Bureau du Contrôle du Centre des moyennes Entreprises Daka|l, est nommé Chef du Bureau de Pilotage du Contrôle fiscal de la Direction du Renseignement et des Stratégies de Contrôle fiscal ;



3l.lvlonsieur Touba SARR, matricule de solde 661328H, précédemment en service au Bureau du Contrôle du Centre des Professions réglementées, est affecté à la Division du Contrôle de la Direction des grandes Entreprises :



32.lvlonsieur Abdoulaye Dièye FALL, matricule de solde 661330A, précédemment Chef du Bureau de la Gestion. des Services aux Contribuables et du Contentieux du Centre des moyennes Entreprises Dakar 1, est nommé Chef du Bureau d'Appui aux Opérations de la Direction des Systèmes d lnformation:



33. Monsieur Amadou BA, matricule de solde 671058C, précédemment Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables du Centre des Services fiscaux de Pikine, est nommé Chef du Bureau de la Gestion, des Services aux Contribuables et du Contentieux du Centre des Professions réglementées;



34. Monsieur Abdou KA, matricule de solde 68152'lE, précédemment Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables du Centre des Services fiscaux de Dakar Liberté, est affecté au Bureau du Contrôle du Centre des moyennes Entreprises Dakar 2:



35. Monsieur El Hadji Mama DIENG, matricule de solde 681522F, précédemment Chef du Bureau de la Gestion. du Contrôle et des Services aux Contribuables du Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau, est affecté à la Division du Contrôle de la Direction des grandes Entreprises ;



36,Ironsieur Paul Dibocor NDOUR, matricule de solde 681523G, précédemment en service au Bureau du Contrôle du Centre des moyennes Entreprises Dakar 2, est affecté à la Division du Contrôle de la Direction des grandes Entreprises ;



37. Monsieur Papa Mamadou NDIAYE, matricule de solde 6815251, précédemment en service au Centre des moyennes Entreprises Dakar 2, est nommé Chef de la Section Fiscalité directe du Bureau de la Législation fiscale de la Direction de la Législation et de la Coopération internationale:



38. Monsieur Abdoul Demba THIAM, matricule de solde 681526J, précédemment Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables du Centre des Services fiscaux des Parcelles assainies, est nommé Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables du Centre des Services fiscaux de Dakar Liberté i



39. Monsieur Ousseynou DIOP, matricule de solde 681527K, précédemment Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables du Centre des Services fiscaux de Thiès, est affecté au Bureau du Contrôle du Centre des moyennes Entreprises Dakar 1 ;



40. Monsieur El Hadji Mamadou NIASSY, matricule de solde 68'1528L, précédemment en service à la Direction des Domaines, est nommé Chef du Bureau des Etudes, des Projets et des Réformes de ladite Direction I



41. Madame Fatou NIANG, matricule de solde 681529M, précédemment Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables du Centre des Services fiscaux de Ngor Almadies, est nommée Chef du Bureau de la Gestion, des Services aux Contribuables et du Contentieux du Centre des moyennes Entreprises Dakar 1 ;



42. Madame SIGA DIOUF, matricule de solde 681531D, précédemment Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables du Centre des Services fiscaux de Grand Dakar, est affectée au Bureau du Contrôle du Centre des moyennes Entreprises Dakar 2:



43. Monsieur Mouhamadou Mansour GUISSE, matricule de solde 681534G, précédemment Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables du Centre des Services fiscaux de Kaolack, est nommé Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables du Centre des Services fiscaux de Pikine ;



44. Monsieur lbrahima NIANG, matricule de solde 68'1535H, précédemment Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables du Centre des Services fiscaux de Saint-Louis. est nommé Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables du Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau :



45. Monsieur Babacar NDOUR, matricule de solde 6815361, précédemment Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables du Centre des Services fiscaux de Rufisque, est affecté au Bureau du Contrôle du Centre des moyennes Entreprises Dakar 2 ;



46.Monsieur Maurice Diomaye TINE, matricule de solde 696266A, précédemment en service au Centre des Services fiscaux de Diourbel, est nommé Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables du Centre des Services fiscaux des Parcelles assainies:



47. Monsieur Mame Seydou BA, matricule de solde 6962684, précédemment en service au Centre des Services fiscaux de Thiès, est nommé Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables dudit Centre :



48, Monsieur Pape Alioune DIOUF, matricule de solde 6962698, précédemment en service au Centre des Services fiscaux de Ngor Almadies, est nommé Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables dudit Centre:



49. Monsieur Mouhamadou Habibou KANOUTE, matricule de solde 696272F, précédemment en service au Centre des Services fiscaux de Kaolack, est nommé Chef du Bureau de la Gestion. du Contrôle et des Services aux Contribuables dudit Centre;



50.lvlonsieur Abdou Khadre MBODJI, matricule de solde 696273E, précédemment en service au Centre des Services fiscaux de Saint-Louis, est nommé Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables dudit Centre :





51. Monsieur Cheikh DIENG, matricule de solde 696277 A, précédemment Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables du Centre des Services fiscaux de Guédiawaye, est affecté à la Division du Contrôle de la Direction des grandes Entreprises ;



52. Monsieur Alioune HARIS, matricule de solde 696282G, précédemment Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables du Centre des Services fiscaux de Tambacounda, est nommé Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables du Centre des Services fiscaux de Grand Dakar;



53. Monsieur Kaara Laye DIOP, matricule de solde 722175H, précédemment en service au Centre des Services fiscaux de Mbour, est nommé Chef du Bureau de la Gestion, du Contrôle et des Services aux Contribuables du Centre des Services fiscaux de Tambacounda.



Article 2: Le Directeur général des lmpôts et des Domaines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.



