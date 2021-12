Affectation de Teliko à Tamba : Un choix basé sur des critères objectifs, selon Malick Sall

Aussi, pour Malick Sall, l’affectation de Téliko à la Cour d’Appel de Tambacounda a été faite sur la base d’éléments strictement objectifs car, dit-il, «une juridiction nouvellement installée a besoin de magistrats d’expérience pour être opérationnelle».



Et, poursuit-il, «en prélude aux prochaines élections, il n’est plus envisageable que les recours venant de Tambacounda soient transmis et diligentés à Dakar». Malick Sall cite en exemple des magistrats chevronnés qui ont eu à servir à Tambacounda.



Il cite, en exemple, son Premier président qui était magistrat à la Cour Suprême et son Procureur général qui assurait l’intérim du Procureur général près de la Cour d’Appel de Thiès.



Malick Sall dit également que le ministère de la Justice a porté son choix sur des gens ayant la capacité, par leur vécu et par leur expérience, dans un temps déterminé et rapide, pour soutenir cette Cour pour qu’elle soit opérationnelle

Sud Quotidien