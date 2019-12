Affermage d'eau au Sénégal: Suez mettra en place Eau Sénégal

Le nom de la société de droit sénégalaise qui va servir de support à la multinationale française Suez pour opérer au Sénégal dans la commercialisation de l'eau, c'est Eau Sénégal. Cette dernière va remplacer la Sénégalaise des eaux (Sde), à partir du 1er janvier 2020,



Toutefois, le dialogue de sourds persiste entre les travailleurs de la Sde qui exigent une augmentation de 15% des parts de l’État à la suite du nouveau contrat d’affermage accordé à Suez et l'Etat. Dans ce nouveau contrat, il est mentionné que l’État détient 25% du capital, le nouveau fermier 45%, les employés de la SDE se contenteront de 5% et l’actionnariat populaire 25%.



Pour rappel, c'est en 1996, lorsque les Français d'Eranov avaient obtenu le contrat d'affermage, qu'ils avaient mis en place la Sde.

