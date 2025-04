Affluence de fidèles à Tivaouane pour la Ziarra générale

Des milliers de fidèles ont rallié Tivaouane dès vendredi, pour assister samedi au Gamou dédié à Sokhna Oumou Khaïry Sy, lequel sera suivi de la Ziarra générale en l’honneur de Serigne Babacar Sy, premier khalife de El Hadj Malick Sy, dimanche.



Vendredi, à 13 heures déjà, la mosquée Serigne Babacar Sy était pleine comme un œuf. Le trop-plein de fidèles s’étaient rabattus sur les allées entourant l’édifice religieux. Les principales artères de la ville étaient tout aussi bondées de monde.



Grand moment de ferveur initié par Serigne Babacar Sy en 1930, la Ziarra générale est devenue l’un des principaux rendez-vous de la communauté tidjane, après le Gamou annuel de Tivaouane.



La cité religieuse est devenue, à cette occasion, le point de ralliement des fidèles tidjanes venus de diverses parties du monde.



Mansour Kane est arrivé de Belgique, pour passer les dix prochains jours à Tivaouane.



”Depuis que je suis tout petit, j’ai toujours pris part aux Ziarra dédiées à Serigne Babacar Sy. J’ai même écourté une mission d’affaires, il y a quelques années en Chine, pour venir assister à la célébration des enseignements de Serigne Babacar Sy”, confie-t-il à l’APS.



Côté dispositif, le comité d’organisation dirigé par Khalifa Niang, imprime sa marque partout. Ses consignes expliquées aux équipes qu’il supervise depuis bientôt trois semaines, sont suivies à la lettre, pour permettre aux milliers de fidèles de vivre, dans la quiétude et la sécurité, les trois rassemblements religieux successifs qui se tiennent ce weekend.



La Ziarra générale était pour Serigne Babacar Sy une tribune pour renouveler ses enseignements et communier avec ses disciples, selon des dignitaires de sa famille.



L’association religieuse “Dahiratoul Kiram” est la première structure à avoir reçu la bénédiction du marabout, en vue de l’organisation de ce rassemblement.



Tous les autres “dahiras” (associations religieuses) ont ensuite suivi les pas du “Dahiratoul Kiram”, jusqu’à ce que le rendez-vous s’impose dans l’agenda religieux de Tivaouane.



Pour assurer un bon déroulement de la manifestation, la mairie apprête les sites devant abriter les trois cérémonies religieuses, au quartier Kogne Diacka, à travers une batterie de mesures règlementaires, sous la coordination de Khalifa Ababacar Gaye, le secrétaire municipal.



”Comme l’année dernière, l’esplanade des mosquées est totalement réservée aux pèlerins, pour faciliter leur déplacement dans les différents mausolées”, informe l’organisateur en chef Khalifa Niang, avant de saluer le dispositif de sécurisation prévu par l’autorité préfectorale, notamment sa démarche d’anticipation.



“La Ziarra générale demande aujourd’hui une organisation fluide qui regroupe toutes les entités influentes de la Hadara (communauté tidjane). Une raison suffisante pour veiller chaque minute à la réussite des événements religieux”, relève le préfet du département de Tivaouane, Mamadou Guèye.



Il va présider, ce samedi, la veillée religieuse dédiée à Sokhna Oumou Khairy Sy, fille de Serigne Babacar Sy.



Avant son rappel à Dieu, cette dame s’était particulièrement fait distinguer sur plusieurs éditions de la Ziarra générale, par son rôle clé dans la gestion de la logistique, de l’hébergement et surtout de la restauration des disciples. D’où, son surnom “Borom Waagne Wi” (la gérante de la cuisine, en wolof).



La veillée religieuse qui lui est dédiée la nuit précédant la Ziarra générale sera animée par son fils Serigne Babacar Sy Cissé, plus connu sous le nom de Pape Cissé, en présence de plusieurs notabilités religieuses.



Aps