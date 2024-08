Afflux migratoire : 196 migrants clandestins débarquent aux Canaries depuis Mbour

Au total, ce sont 196 migrants clandestins qui sont arrivés au port d’El Hierro, aux Canaries, à bord de deux embarcations dimanche dernier.



Ils avaient quitté Mbour depuis six jours avant de débarquer en Espagne. Une première pirogue est arrivée par ses propres moyens au port de La Restinga avec 175 migrants, dont 13 mineurs et 7 femmes, à son bord, lit-on dans Senenews.



Selon leurs témoignages, ils ont fait un voyage de sept jours depuis le port de M’Bour, au Sénégal, rapporte l’agence de presse espagnole EFE. Les migrants étaient originaires du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Gambie.



Quelques heures plus tard, c’est une embarcation bien moins chargée qui est arrivée dans le port espagnol, escortée par les garde-côtes. Dans cette seconde embarcation, 21 personnes d’origine subsaharienne, dont une femme, voyageaient.



Toujours selon EFE, les migrants des deux cayucos – pirogue régulièrement utilisée pour les traversées – ont été transférés au Centre d’accueil temporaire pour étrangers de San Andrés, dans la municipalité de Valverde. Ils y sont pris en charge par les membres du collectif d’ONG Corazón orange – Ebria Sonko et « resteront en garde à vue jusqu’à leur orientation vers d’autres ressources extérieures à l’île ».



Depuis le début de l’année, plus de 22 000 personnes ont atteint les îles espagnoles contre 9 800 l’année dernière sur la même période.



Sur la route migratoire dangereuse des Canaries, les traversées ne réduisent pas. Entre le 1er janvier et le 15 août 2024, 22 304 migrants sont arrivés aux Canaries contre 9 800 sur la même période l’année dernière (soit une hausse de 126 %), selon les autorités espagnoles.



Face à cet afflux d’arrivées, les îles Canaries ne parviennent plus à assurer l’accueil des mineurs non accompagnés. Selon les autorités locales, près de 6 000 mineurs sont bloqués sur l’archipel espagnol.