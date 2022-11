Affolement au Lycée de Ngoudiane : «Djinné Maïmouna» refait surface ! Coucou ! Djinné Maïmouna est de retour. Elle a fait son « apparition » au lycée de Ngoundiane où une vingtaine de jeunes filles ont été sous son emprise entre mercredi et jeudi.

Selon « Le Vrai Journal » qui partage l’information, il y a eu beaucoup plus de jeunes filles tombées en transes mercredi qu’hier jeudi.



Impuissants, les responsables du lycée n’ont pas hésité à faire appel aux sapeurs-pompiers qui ont réussi à maîtriser la situation.



Il a également été fait appel à des religieux pour formuler des prières eu sein du lycée et chasser ainsi les mauvais esprits. Il n’empêche que les cours ont été finalement suspendus pour atténuer la situation



