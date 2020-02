Affrontement à Saint-Louis : la police arrête 17 personnes et compte 15 blessés dans ses rangs Les affrontements entre pêcheurs de Guet-Ndar et policiers, mardi, à Saint-Louis, ont été très violents. Et pour cause, L’Observateur souligne que la police a procédé à l’arrestation de 17 personnes lors de ces échauffourées. Mais les forces de l’ordre comptent également 15 blessés dans leurs rangs. Selon le journal, les pertes sont estimées à plusieurs millions. L’agence de la Senelec a été saccagée, de même que le siège de l’OMVS.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Février 2020 à 11:24



