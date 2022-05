Affrontements à Mako : 3 blessés, la maison du maire saccagée, la réaction de Birahime Seck du Forum civil Elles sont assises sur de l’or, mais elles vivent dans la précarité et la pénombre. Pour se faire entendre, les populations de Mako, localité située dans la commune de Tomboronkoto (Département de Kédougou, Ndlr), sont passées à la vitesse supérieure, samedi dernier, en barricadant la Rn 7, de 3 heures du matin à 13 heures. Elles exigent l'électrification du village dans un bref délai. Ce, après plusieurs promesses non tenues, en plus de celles du chef de l’Etat lors de sa tournée économique en 2021. "L’As"

Le Pudc tarde à concrétiser l’engagement du Président Macky Sall. D’où la colère des populations qui se sont livrées à de violents affrontements contre la gendarmerie de Mako.



Furieux, les manifestants ont saccagé la maison du maire, Nfaly Camara. Malheureusement, les grenades lacrymogènes lancées par les gendarmes, ont mis le feu aux hangars du centre de santé de Mako et d'un commerce de la place. Le bilan des échauffourées, selon nos confrères de Dakaractu, est de 3 blessés et plusieurs arrestations. A souligner que Mako compte plus de 4.000 habitants.



Restons à Mako pour dire que le coordonnateur national du Forum civil dénonce les conditions d’existence des populations. Il est révulsant, selon Birahime Seck, que Mako brûle, faute d’électricité, alors que 5,8 tonnes d'or, équivalent à 179 milliards FCfa, ont été extraits de la zone.



M. Seck estime que les révoltes peuvent bien se généraliser dans d'autres zones minières, si les besoins des populations ne sont pas pris en compte. On s’interroge d’ailleurs sur la destination de l’argent issu de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), les redevances et les prélèvements miniers que l’Etat doit reverser aux collectivités locales.



