Affrontements à Mbour : 11 personnes déférées au parquet ce matin 11 personnes ont été déférées au parquet de Mbour, ce mardi matin, à la suite des affrontements qui ont eu lieu hier, entre pêcheurs et forces de l’ordre. Ces personnes sont essentiellement du camp des pêcheurs qui rejettent la construction d’un second quai de pêche à Mbour. Des blessés ont été recensés également du côté des policiers.

Mardi 24 Décembre 2019



