Affrontements à Ngor: Khalifa Sall dénonce les violences commises contre les populations

Khalifa Sall, leader de Takhawou Sénégal a exprimé son indignation contre les affrontements à Ngor entre les forces de l’ordre et les populations. «Je suis profondément préoccupé par les affrontements notés dans la commune de Ngor. Je dénonce vigoureusement les violences commises contre les populations.



Je regrette, également, les cas blessés enregistrés et apporte mon soutien aux autorités municipales et coutumières.



J’en appelle à un dialogue constructif entre les différentes parties pour trouver une solution à ce problème et préserver la paix, l’harmonie et le vivre ensemble.», a dit l’ancien Maire de Dakar dans un communiqué.