Affrontements à Tambacounda: Le bilan s’alourdit à 3 morts

Lundi 11 Février 2019

Le bilan des affrontements ayant opposé les militants du Pur à ceux de Benno Bokk Yakaar de Macky Sall, ce lundi à Tambacounda, s’est alourdi, passant à 3 morts. Un premier bilan faisait état de 2 morts et 7 blessés graves dont des journalistes.





Les trois personnes décédées sont des militants de Benno Bokk Yakaar. L'une a été poignardée à mort et les autres ont été heurtées par l'une des voitures du convoi du Pur.

