Affrontements à l’UADB entre étudiants et forces de l’ordre: Plusieurs blessés enregistrés dans les deux camps

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Novembre 2020 à 12:14 | | 0 commentaire(s)|

Ce lundi, des affrontements ont éclaté entre les forces de l’ordre et les étudiants de l’Université Alioune DIOP de Bambey (UADB). Ces derniers réclament toujours la construction d’amphis et de restaurants dans leur campus.



Selon le président de la Coordination des étudiants de Bambey, Mouhamadou Sarr, il y a plusieurs blessés des deux camps. Chez les étudiants, ils sont cinq à avoir été touchés par les gendarmes, ajoute la source.

