Affrontements à l’UCAD entre étudiants de Pastef et ceux de l’APR : Un blessé grave enregistré Le concert de casseroles initié à l’Ucad par les étudiants et qui a fait le tour des réseaux sociaux lundi soir, ne s’est pas bien terminé ce mardi dans le campus universitaire. Alors que les étudiants de Pastef se réunissaient pour coordonner l’activité prévue ce mercredi entre 20 heures et 20h10, ils ont été attaqués par des étudiants de l’Alliance pour la République (Apr).

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Juin 2022 à 17:45 | | 0 commentaire(s)|

Selon le chargé des revendications syndicales des « étudiants patriotes », l’un d’entre eux a été gravement blessé.



« On lui a fait des points de suture pendant une heure de temps. Donc, vous savez que ce n’est pas une blessure ordinaire. Les infirmiers du service médicale de l’Ucad parlent d’une évacuation pour un scanner. Les autres étaient armés de machettes et ce n’est pas la première fois qu’ils nous attaquent. Nous mettons en garde les autorités. Nous n’allons plus nous laisser faire .»



De l’autre côté, la version est autre. Un étudiant interrogé et qui a pris part aux échauffourées, indiquent que ce n’est pas un problème de parti.



« Ce n’est pas un problème politique. C’est juste que nous n’accepterons pas que des étudiants qui ont cartouché, profitent de la moindre occasion pour semer le bordel dans le campus. Alors que les gens doivent réviser pour leurs examens. Il faut que ces agissements cessent », dit-il.















Info15.com

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook