Affrontements à l’université de Bambey: le bilan s’est alourdi Le bilan s’est alourdi, suite aux violents affrontements qui ont opposé, hier, les étudiants de l’université Alioune Diop de Bambey, aux forces de l’ordre. Les blessés du côté des étudiants seraient désormais au nombre de 9 dont 4 dans un état grave et 7 chez les forces de l’ordre dont 2 dans un état grave. Pour rappel, les étudiants de cette université protestent contre l’insuffisance d’amphithéâtres dans l’université et le surpeuplement du campus, entre autres.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2020 à 08:37 | | 2 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos