Affrontements de Tambacounda: Cheikh Issa Sall annonce puis reporte sa conférence de presse

Initialement prévue ce mardi dans l’après-midi, la conférence de presse du Cheikh Issa Sall a été reportée jusqu’à demain, dans la matinée.



Le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) va se prononcer sur l’implication de ses hommes dans les événements dramatiques survenus hier à Tambacounda. Vingt-quatre (24) membres de sa sécurité ont été arrêtés et placés en détention au Commissariat urbain de Tambacounda.



Le Procureur de la république, Demba Traoré, a annoncé mardi l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilités. Il a précisé que seules deux personnes ont perdu la vie et non trois.













