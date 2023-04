Affrontements entre pêcheurs de Cayar et Mboro : Plusieurs blessés enregistrés, les raisons pour le moment inexpliquées Des affrontements entre pêcheurs de Cayar et Mboro ont fait plusieurs blessés ce dimanche,a indiqué le coordonnateur du Comité local de la pêche artisanale (CLPA) de Cayar, Mor Mbengue. Info relayée par l’APS

Il a fait état de ''beaucoup de blessés'' parmi les pêcheurs de Cayar, dont certains par brûlure.



Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Avril 2023 à 16:57 | | 0 commentaire(s)|

''Aujourd'hui, nous nous sommes réveillés avec de graves différends. Des pêcheurs de chaîne tournante, qui étaient partis à la pêche, ont été agressés par des pêcheurs de Mboro'', a déclaré M. Mbengue à l'APS.



Selon lui, les pêcheurs de Mboro'' ont brûlé des embarcations de leurs homologues de Cayar venus pêcher dans un site situé entre les deux localités.

Les blessés ont été évacués à l'hôpital régional de Thiès et au centre de santé de Mboro, selon le responsable du CLPA.



A Cayar, les notables ont demandé à la population de ''rester calmes et sereines'', en attendant le retour des blessés.

Depuis 2019, le CLPA alerte sur des risques d'affrontements entre les pêcheurs de ces deux ports de pêche de la région de Thiès, relève Mbengue.



Il invite les autorités administratives à travailler à garantir la paix sociale dans ces localités.

Interrogé sur les causes de ces altercations, Mor Mbengue a dit ne pas pouvoir donner plus de détails, au moment où une évaluation de la situation est en cours.



Les pêcheurs de Cayar interdisent certaines pratiques de pêche dans leurs eaux.

Le ministre de la Pêche Pape Sagna Mbaye est attendu ce dimanche à Thiès, pour être au chevet des blessés.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook