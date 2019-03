Afip Canada: une femme, sa mère et son frère, délestent 200 étudiants de 150 millions Les faits sont relatés par plusieurs journaux ce vendredi dont "Vox Populi" ou "Les Echos". En 2014, une dame du nom de Henriette Niang met en place une plateforme fictive, Afip Canada, et propose des bourses et l’admission dans de grandes universités du Canada. L’inscription sur la plateforme est fixée à 500 000 francs Cfa par étudiant. Au total, la dame encaissera pas moins de 150 millions des 200 étudiants inscrits, mais aucun d’entre eux n’obtiendra ni bourse ni inscription.

Henriette Niang et ses complices, sa mère Fatou Niang, directrice des comptes de la plateforme, son frère, Ibrahima Noël Niang, agent commercial de l’entreprise fictive, seront tous arrêtés pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, et blanchiement de capitaux.



Attraits à la barre hier, le Procureur a requis 5 ans de prison contre les accusés, en attendant le délibéré fixé au 11 avril prochain.

