Africa Ceo Forum 2025 : Un débat entre les cinq candidats à la Présidence de la Bad au menu

«Pour la première fois dans l’histoire du Forum, les cinq candidats officiels à la présidence de la Banque africaine de développement croiseront le fer lors d’un débat d’envergure consacré à l’avenir de la principale institution financière du continent.



Animée par Nicholas Norbrook, rédacteur en chef de The Africa Report, cette session exceptionnelle réunira Amadou Hott, Sidi Ould Tah, Swazi Tshabalala, Mahamat Abbas Tolli et Samuel Maimbo, qui exposeront leur vision du développement économique de l’Afrique. À un moment charnière pour la Banque comme pour le continent, les candidats présenteront leurs priorités : industrialisation, infrastructures alignées sur les enjeux climatiques, mobilisation du capital privé… Une occasion inédite d’assister à l’émergence du futur leadership de la Bad », renseigne la même source.



Organisé par Jeune Afrique Media Group et co-organisé par la Société financière internationale (Ifc), l’Africa Ceo Forum 2025 réunira 2 000 chefs d'entreprise et décideurs gouvernementaux afin d'apporter des solutions concrètes à ces défis et opportunités. Selon la même source, axé sur le thème « Un New Deal public-privé peut-il rebattre les cartes en faveur du continent ? », le forum s’intéressera aux manières d’optimiser la collaboration public-privé afin de faire progresser le développement durable.



Les discussions s'articuleront autour de trois piliers clés : l'amélioration de la gouvernance, l'optimisation des politiques publiques et l'accélération de la mise en œuvre de la Zlecaf. Grâce à l'innovation et à la collaboration, le Forum vise à renforcer la position économique de l'Afrique sur la scène mondiale.



Amir Ben Yahmed, Président de l’Africa Ceo Forum, déclare : «Le contexte transactionnel actuel impose à l’Afrique de lever enfin les freins qui entravent encore son secteur privé. Il n’y a pas d’autre alternative. Parce qu’il sait faire preuve d’agilité stratégique, de capacité d’innovation et de réactivité face aux mutations économiques, le secteur privé est le meilleur atout économique du continent. Donner aux entreprises les moyens d’être le moteur du développement, c’est la mission portée par l’Africa Ceo Forum depuis sa création ».



« Nous avons le privilège de co-organiser l'Africa Ceo Forum pour la cinquième année consécutive – un partenariat qui reflète notre engagement en faveur d’un secteur privé dynamique et tourné vers l'avenir en Afrique », a déclaré Makhtar Diop, directeur général d'Ifc.

