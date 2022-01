Africajom et Oxfam au CNRA: Une riche après-midi d’échange sur les questions d’intérêt commun et la nécessité d’une sensibilisation Pendant toute une après-midi, Alioune Tine de Africajom et Khar Ndiaye de Oxfam ont discuté avec Babacar Diagne et ses collaborateurs, au siège du CNRA.

Au menu de ces échanges figurent les Locales et les contenus audiovisuels en général, pour éviter les conflits et les violences électorales dans notre pays.



Africajom et Oxfam en ont profité pour un briefing exhaustif sur toutes les mesures prises par le CNRA dans le champ audiovisuellLes différentes parties ont convenu de se retrouver pour des ateliers sur des questions d’intérêt commun et les nécessaires sensibilisations sur les conséquences de certaines dérives dans les médias et dans les contenus des programmes audiovisuels.







