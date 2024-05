African Banker Awards 2024 : Des géants de la finance soutiennent la première cérémonie de remise des prix bancaires

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2024 à 13:33 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué de presse, le Comité d'organisation des African Banker Awards est fier d'annoncer la liste de sponsors de l'édition 2024 de la cérémonie de remise des Trophées. Cet événement prestigieux aura lieu à Nairobi, au Kenya, le 28 mai 2024.

Placés sous le Haut Patronage de la Banque africaine de développement et organisés par African Banker, les African Banker Awards, ajoute la même source, témoignent des avancées réalisées dans les réformes, la modernisation rapide, la consolidation, l'intégration et l'expansion du système bancaire et financier africain. Les African Banker Awards font partie du programme officiel des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, qui se déroulent cette année sous le thème : La transformation de l'Afrique et la réforme de l'architecture financière mondiale.



«African Trade & Invest Development Insurance (Atidi) et la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) sont les principaux sponsors des African Banker Awards 2024. Leur parrainage des Prix souligne le rôle de plus en plus central que les institutions financières multilatérales jouent actuellement dans le renforcement des services financiers en Afrique en atténuant les risques dans les secteurs mal desservis et en améliorant l'accès des Pme au financement », renseigne la même source.



Afreximbank et Atidi sont toutes deux membres fondateurs de l'Alliance des institutions financières multilatérales africaines (Aamfi), qui se sont engagées à collaborer pour répondre aux besoins de financement du développement de l'Afrique, à promouvoir les intérêts des États membres, à défendre les intérêts de l'Afrique sur les questions financières mondiales, à développer des outils financiers innovants et à soutenir des stratégies de financement durable.



Cette année, les African Banker Awards accueilleront la deuxième édition des Trophées Afawa (Affirmative finance action for Women in Africa). Afawa est une initiative conjointe de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de garantie, qui vise à combler le déficit de financement de 42 milliards de dollars auquel sont confrontées les femmes en Afrique.



Deux titans du secteur financier africain, United Bank for Africa (Uba) et Guarantee Trust Bank (GTBank) sponsorisent les Awards. Le patronage de ces institutions financières nigérianes bien connues illustre leur dévouement inébranlable à l'excellence bancaire.



«Le groupe Vista Bank, puissance ouest-africaine en plein essor, se joint à ces deux sponsors. Avec ses récentes acquisitions de la Société générale Burkina Faso et de Banco Société générale Moçambique, Vista Bank Group s'est assuré une position stratégique sur le marché de l'Afrique australe. En outre, l'acquisition d'Oragroup au milieu de l'année dernière l'a catapulté au rang de troisième groupe bancaire d'Afrique de l'Ouest et marque le retrait des banques internationales du paysage africain », lit-on dans le communiqué.



Ismaïla BA, Envoyé spécial à Nairobi







Source : La Banque africaine d'import-export, le Fonds africain de garantie et l'Assurance africaine pour le développement du commerce et de l'investissement, parmi les principales institutions financières panafricaines qui soutiennent les African Banker Awards 2024.Source : https://www.lejecos.com/African-Banker-Awards-2024...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook