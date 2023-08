African Energy Week : La Chambre africaine de l’énergie magnifie la vision de Macky Sall Le Président Macky Sall est attendu au Cap en octobre prochain pour prononcer le discours d'ouverture de l'African Energy Week 2023. Son allocution en terre sudafricaine portera sur la sécurité énergétique et l'avenir énergétique durable de l'Afrique, précise la Chambre africaine de l’énergie qui est l’initiatrice de la conférence African Energy Week.

«La Chambre africaine de l'énergie (Aec) est fière d'annoncer que le président sénégalais Macky Sall, réputé pour son dévouement à lutter contre la pauvreté énergétique et la durabilité tout en catalysant la croissance économique à travers l'Afrique, s'apprête à inaugurer la très attendue conférence African Energy Week (Aew) en tant qu'orateur principal d'ouverture.



Cet événement, prévu du 16 au 20 octobre au Cap, attire l'attention sur les discussions cruciales qui façonnent le paysage énergétique du continent. La présence du Président Sall à la conférence Aew témoigne de l'importance de ce rassemblement, qui attire des dirigeants influents, des experts et des parties prenantes du secteur mondial de l'énergie.



Son discours d'ouverture attendu très pertinent donnera le ton des discussions approfondies et des initiatives transformatrices qui se dérouleront au cours de la conférence», indique un communiqué envoyé à la rédaction.



La Chambre africaine de l’énergie laisse entendre que la vision du Président Sall est celle d'une transition énergétique juste, qui exploite le potentiel des hydrocarbures propres tels que le gaz pour l'industrialisation tout en améliorant l'accès au financement du développement dans toute l'Afrique.



Elle ajoute que son plaidoyer inébranlable en faveur de cette transition équilibrée reflète l'urgence de résoudre la crise énergétique tout en favorisant le développement durable. Considérant que le secteur énergétique sénégalais est un brillant exemple de croissance transformatrice, sous la direction du Président Sall, la Chambre africaine de l’énergie affirme que l’African Energy Week symbolise un engagement commun à construire un avenir énergétique plus brillant et plus durable pour l'Afrique.



«Alors que le paysage énergétique évolue, le leadership visionnaire du Président Sall, son dévouement au progrès durable et l'accent mis sur une transition énergétique équilibrée inspireront les discussions et guideront la transformation énergétique de l'Afrique», ajoute le communiqué

