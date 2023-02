African Music Revolution Tour: Dakar capitale de la musique africaine Dakar abrite le premier événement de l’African Music Revolution Tour (AMR) ce 11 février 2023 au site de l’Esplanade du Monument de La Renaissance. Plusieurs artistes africains renommés vous ramèneront au niveau supérieur (oppure top niveau) du divertissement musical en vous faisant danser, chanter et vous déplacer au rythme de leur chansons Afrobeat, Hip Hop et Amapiano.

Selon un des initiateurs, Lorenzo de Lame Label, il y a déjà 15 artistes venant de 6 pays africains différents qui recevront une exposition massive non seulement au Sénégal mais aussi dans le monde entier à travers la plateforme metaverse. « Nous aurons le grand Ngaaka Blindé, L’artiste du moment Mohamed VJ, mon ami Paco Briz, Mist Cash et Dj Zeyna du Sénégal, le grand Iba One du Mali, Kayawoto du Burkina Faso, RJ The Dj de le Tanzanie, le créatif Ntosh Gazi d’Afrique du Sud », a-t-il annoncé. Sans oublier M. Seed, Masauti et Emma Cheruto du Kenya, JJ Ghonami et Wetkid du Ghana, et Dj Mohtorious de Guinée.



Pourquoi le choix de Dakar ? Lorenzo explique : « je suis sénégalais, j’ai travaillé et vécu à l’étranger pendant de nombreuses années. Mais ; c’est ma maison : je n’aurais pas pu commencer ce projet ailleurs. »



Il ajoute : « Notre objectif est de construire un projet fait par des Africains pour des Africains. Grâce à la musique, ce projet contribuera à créer des liens forts entre différents pays, non seulement en Afrique mais partout dans le monde. Dakar était pour nous un choix naturel car c'est l'une des grandes villes d'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal est un pays résolument tourné vers l'avenir, avec de fortes ambitions de croissance.



L'avenir du Sénégal est prometteur et nous voulons en faire partie. Nous avons également voulu que le Monument de la Renaissance soit notre première salle de concert, car c'est un lieu unique, symbolique, puissant et évocateur. »



Niccolò de G3C Labs également parmi les organisateurs souligne : « Nous voulons offrir à nos fans une expérience musicale complète, leur permettant de vivre et d'apprécier des performances musicales unique comme jamais auparavant. C'est notre objectif, nous y travaillons dur ! »









