« African Tour 2018 » en Mauritanie : Coumba Gawlo livre le contenu de son projet En présence des partenaires du projet et officiels mauritaniens, Coumba Gawlo a dévoilé les secrets du programme « African Tour 2018 », revenant face aux journalistes sur les enjeux de l'Autonomisation des femmes et la capture du Dividende démographique.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Juillet 2018

Des thèmes portant sur la scolarisation des filles, l'autonomisation des femmes, la lutte contre les violences basées sur le genre et le mariage des enfants, les mutilations génitales féminines, seront revisités et discutés avec des personnes ressources durant le forum.



En droite ligne de ses combats sociaux, ce programme rejoint celui déroulé à Dakar avec des artistes de plusieurs pays de la sous-région, dont MounaMintDèye de Mauritanie, car selon Coumba Gawlo, ce combat citoyen et de sensibilisation, nécessite dans chaque pays, des artistes-sentinelles, pour entretenir le flambeau. Appelant à la culture de l'esprit citoyen et patriotique pour aider au développement du continent africain, l’artiste expliquera sa partition dans la lutte pour la maitrise des naissances et les droits à l'éducation.



Coumba Gawlo dira que la fécondité est une question de bon sens surtout quand les moyens ne suivent pas dans le couple. Des réalités existentielles qui nécessitent, selon l’artiste, un réveil mental des populations sur l'espacement des naissances, les mariages précoces et grossesses non désirées, mais aussi le droit à la scolarisation, surtout pour les filles.



Relativisant le manque de soutien des institutions internationales et entreprises privées envers les artistes, Coumba Gawlo conseillera à l’étude et à la proposition de projets culturels viables, avec des contenus bien ciblés, pour accrocher les partenaires.



C’est la même stratégie d’approche durant les plaidoyers et visites de terrain, surtout par rapport sujets tabous, qui expliquent les résultats obtenus par Coumba Gawlo qui s’appuiera sur son vécu et son expérience pour expliquer le rôle et la vocation des artistes dans la conscientisation. Citant en référence sa visite au Niger où la tradition est vivace, la présidente de l’association « Lumière pour l’Enfance Coumba Gawlo » dissertant sur son sujet favori, rappelera le programme déroulé récemment à Dakar avec le slogan « Ensemble pour construire l'Afrique », pour expliquer l’importance du ciblage dans des campagnes à impact populaire.



Son expérience à Khossanto, à 900 km de Dakar, dans l’enfer des « filles séquestrées » au niveau de la zone aurifère nord du Sénégal, sera servie à la presse pour démontrer son engagement à lutter pour les droits de l’homme et la protection des cibles vulnérables. C’est aussi, aguerrie de ses expériences comme ambassadrice des Ong Onusiennes, qu’elle livrera les secrets gagnants des partenariats avec les institutions privées avant de déclarer, attendre, le bon parti mauritanien, promis par l’artiste Mouna Mint Dendeni.









