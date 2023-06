Afrique: Aliko Dangote, Président de Dangote Group – « Nous devons veiller à ce que la ZLECAf marche »

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juin 2023 à 14:23 | | 0 commentaire(s)|

(Envoyé spécial à Accra) – « Nous devons veiller à ce que la ZLECAF marche », a lancé à l'assistance Aliko Dangote invité à donner des orientations pour un développement du commerce intra-africain.



Le patron de Dangote Group désigne ainsi cette initiative qui commence à porter ses fruits comme voie du salut pour atteindre les objectifs de développement et de résilience économique à l'aide du commerce.



Dans son raisonnement, M. Dangote montre un optimisme certain pour la ZLECAF qui, à son avis, va aider à créer des milliers d'emplois en Afrique.



Un objectif qui, selon lui, sera atteint à condition que les acteurs coopèrent pour avancer. C'est dans cet élan qu'il invite d'ailleurs, le secteur bancaire à se mettre ensemble pour apporter plus de facilités et d'accompagnements aux acteurs.

Pour lui, il faut que les Africains aient de bonnes banques et aient des institutions financières solides.



Sur cette lancée, il estime que le passeport de l'union africaine devrait aider à faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Ce qui sonne comme un plaidoyer lancé aux gouvernements africains pour libérer les entraves au commerce.

Ne doutant pas de la possibilité de voir émerger d'autres Dangote en Afrique, le milliardaire nigérian mise sur la jeunesse africaine qu'il invite à s'inspirer de ses 45 années d'expérience qui lui ont permis d'atteindre son niveau actuel.



« C'était difficile mais il faut savoir à qui s'adresser. Il faut avoir une vision et avoir confiance en soi », a-t-il fait savoir. Avant de se désoler : « la majorité de nos jeunes veulent que les choses se passent rapidement alors qu'il faut de la patience pour arriver au sommet».



Sans perdre espoir, il est convaincu que : « dans une période de dix ans avec la ZLECAF on peut avoir 50 Dangote en Afrique ».



https://fr.allafrica.com

« Nous devons veiller à ce que la ZLECAF marche », a lancé à l'assistance Aliko Dangote invité à donner des orientations pour un développement du commerce intra-africain.Le patron de Dangote Group désigne ainsi cette initiative qui commence à porter ses fruits comme voie du salut pour atteindre les objectifs de développement et de résilience économique à l'aide du commerce.Dans son raisonnement, M. Dangote montre un optimisme certain pour la ZLECAF qui, à son avis, va aider à créer des milliers d'emplois en Afrique.Un objectif qui, selon lui, sera atteint à condition que les acteurs coopèrent pour avancer. C'est dans cet élan qu'il invite d'ailleurs, le secteur bancaire à se mettre ensemble pour apporter plus de facilités et d'accompagnements aux acteurs.Pour lui, il faut que les Africains aient de bonnes banques et aient des institutions financières solides.Sur cette lancée, il estime que le passeport de l'union africaine devrait aider à faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Ce qui sonne comme un plaidoyer lancé aux gouvernements africains pour libérer les entraves au commerce.Ne doutant pas de la possibilité de voir émerger d'autres Dangote en Afrique, le milliardaire nigérian mise sur la jeunesse africaine qu'il invite à s'inspirer de ses 45 années d'expérience qui lui ont permis d'atteindre son niveau actuel.« C'était difficile mais il faut savoir à qui s'adresser. Il faut avoir une vision et avoir confiance en soi », a-t-il fait savoir. Avant de se désoler : « la majorité de nos jeunes veulent que les choses se passent rapidement alors qu'il faut de la patience pour arriver au sommet».Sans perdre espoir, il est convaincu que : « dans une période de dix ans avec la ZLECAF on peut avoir 50 Dangote en Afrique ».





Source : Le président de Dangote Groupe, Aliko Dangote a souligné l'importance pour le continent de réussir la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Le milliardaire nigérian l'a rappelé ce dimanche 18 juin au Centre de Conférence d'Accra, où ont débuté les festivités des 30 ans d'Afreximbank.Source : https://www.lejecos.com/Afrique-Aliko-Dangote-Pres...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook