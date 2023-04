Afrique / Décès de Djéné Kaba Condé : La Guinée perd une militante engagée de la cause féminine

A la tête de la fondation PROSMI créée depuis 2011, Mme Condé s’est distinguée à travers les nombreuses actions sociales qu’elle a toujours initiées en faveur des couches vulnérables de la Guinée. Un engagement qui a toujours mis la femme et la jeune fille au cœur de sa préoccupation.

Ce qui lui avait d’ailleurs valu le Prix d’honneur AllAfrica Leadership Féminin décerné, le jeudi 28 novembre 2019 à Conakry, par le Groupe AllAfrica Global Media.



Une distinction que la Directrice régionale Afrique francophone, Mariama Ba, qualifiait de consécration de la détermination et l’engagement d’une dame à rendre meilleur le quotidien des filles et des femmes de son pays.

Une rencontre pendant laquelle, la première dame de l’ex homme fort de Conakry invitait banques, secteur de la micro-finance et services financiers qui sont les principaux vecteurs de l’inclusion financière, à opérer une discrimination positive en faveur des femmes.

Un appel lancé pour dénoncer l’accès limité des femmes aux sources de financement alors qu’elles représentaient un maillon essentiel dans la chaine de valeur de production.

L’autonomisation des femmes rurales en bandoulière, Mme Condé s’est toujours battue pour la prise en compte de la dimension genre dans toutes les stratégies œuvrant à assurer une bonne inclusion financière de la gente féminine.

Une démarche qui permettra aux femmes d’exploiter pleinement leur potentiel et mieux contribuer à la croissance et à l’émergence de leurs pays.

C’est dans cette dynamique qu’elle invitait les acteurs à agir ensemble et placer l’inclusion financière des femmes au cœur de leurs actions en faveur du développement économique et social de l’Afrique. Elle encourage ainsi une éducation financière adaptée et qui prend en compte les réalités socio-culturelles africaines.

A son avis, l’éducation permet de renforcer la confiance des populations envers les institutions financières, de contribuer à accroitre leur accès aux services financiers et d’en faciliter l’usage.

Dans la même veine, Mme Condé s’est toujours distinguée dans la protection pour la santé maternelle et infantile avec comme unique objectif : la baisse du taux de mortalité infantile et maternelle en couche.

Un combat qui s’imposait dans la mesure où, à l’époque, la Guinée occupait la deuxième place des pays les plus touchés par ce phénomène.

Une tendance que la fondation PROSMI avec à sa tête la défunte ancienne Première Dame a aidé à inverser en contribuant à la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile.

Un résultat qui a été récompensé par plusieurs prix dont celui du cran Montana ainsi que celui du leadership féminin panafricain.

Sur initiative de Mme Condé, la Fondation s’est investie sur l’éducation, l’environnement, les plaidoyers pour la paix, l’évacuation d’enfants en grande détresse et à pathologie rare. D’où les nombreuses réalisations dans le champ protection social, maternelle et infantile.

Avec la disparition de cette figure emblématique du leadership féminin en Afrique, le Groupe AllAfrica Global Media présente ses condoléances à sa famille, ses proches collaborateurs à PROSMI ainsi qu’à toute la population guinéenne.



