Afrique: Recherche de la Paix - Angela Merkel, lauréate du prix offre 75 millions à une Ong ivoirienne ..

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Février 2023 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

Rappelant les raisons du choix unanimement porté sur l'ancienne chancelière allemande comme lauréate du Prix Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix, le Président Alassane Ouattara a salué les valeurs d'hospitalité de l'illustre lauréate qui, en 2015, a permis à son pays d'accueillir un million de réfugiés en provenance de Syrie et d'Irak.

Pour le Chef de l'État ivoirien, cette action de haute portée humanitaire mérite *que celle qui a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans remporte le prix Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la paix. Le président Ouattara n'a pas manqué de rendre hommage à Angela Merkel pour avoir constamment appuyé l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier, durant sa présence à la tête de l'Exécutif allemand.

Alassane Ouattara s'est, par ailleurs, félicité des efforts de la Côte d'Ivoire à poursuivre son développement dans la paix. Il n'a pas manqué d'engager le gouvernement ivoirien à continuer d'œuvrer en faveur de la paix à laquelle le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, a consacré sa vie.

Pour l'ancien président Henri Konan Bédié, protecteur du Prix Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix, Angela Merkel, en remportant ce prix, devient ainsi la « digne et remarquable héritière » de Félix Houphouët-Boigny, avec qui elle partage les valeurs d'humanisme.

Précision de taille, ex-chancelière qui a reçu 80 millions Fcfa comme accompagnement de son prix a offert 75 millions Fcfa à une Ong ivoirienne engagée dans la lutte contre les violences faites aux enfants.

« Vous n’êtes pas spectatrice de l’histoire de l’humanité mais une actrice majeure dans la transformation du monde en crise de ses valeurs d’humanisme, de solidarité et de partage. Dans ce sens, vous êtes une digne héritière du président, Felix Houphouët-Boigny », s'est exprimé Henri Konan Bédié.



La cérémonie de remise du Prix Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix à Yamoussoukro a enregistré la présence de plusieurs personnalités venues du monde entier. Ainsi, au titre, des Chefs d'État, y ont pris part, Macky Sall du Sénégal, Umaro Sissoco Embaló de la Guinée Bissau, Georges Weah du Libéria et Nana Akufo-Addo du Ghana entre autres. Étaient aussi présents, la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay et les jurés du Prix.

Créé en 1989, le Prix Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix honore chaque année des personnalités, des institutions ou des organismes privés ou publics ayant contribué, de manière significative, à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix, conformément à la charte des Nations Unies et à l’acte constitutif de l’UNESCO.



https://fr.allafrica.com/







Source : Le Président de la République, Alassane Ouattara, a félicité l'ex Chancelière allemande, Angela Merkel, lauréate du Prix Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix, ce mercredi 8 février 2023, à Yamoussoukro. Le Chef de l'État ivoirien a également engagé le gouvernement à continuer d'œuvrer en faveur de la paix.Source : https://www.lejecos.com/Afrique-Recherche-de-la-Pa...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook