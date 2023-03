Afrique : Rose Fall innove avec la construction en bois... Dans le monde, la construction en bois est plus que devenue une tendance ces deux dernières décennies, en ce qu'elle permet l'adaptation des citoyens aux changements climatiques. Présente en Europe, et dans le reste du monde, plus ou moins en Afrique, au Sénégal, cette construction en bois, reste une piste pour créer un monde plus écologique et plus esthétique.

C'est ce qu'a compris Rose Fall, une Sénégalaise évoluant en France, dont le projet est dans la logique de se joindre à une nouvelle peinture et conception de l'architecture en Afrique, au Sénégal en particulier, comme initiée par d'autres.



Selon elle, il s'agira d'innover à travers la construction des maisons en bois qui a d'ailleurs toujours existé, celle-ci étant une nouvelle orientation dans le monde de l'habitat. En effet, cette idée réaliste et très tendance de Rose Fall, conçue sur "VILLASIGAFALL", favorise l'accès à tous et permet tout comme dans d'autres localités, une meilleure approche pour la préservation de l'environnement, et étant très attachée à sa culture ancestrale qui est d'une forte représentativité, cette dernière prône bien évidemment le retour aux valeurs.



" Je pense que nous avons du potentiel à exploiter en Afrique, cette terre qui nous est chère. Je milite pour le retour aux sources pour mieux montrer notre existence dans ce monde devenu planétaire. Dans le domaine de la construction en bois, nous y ferons des merveilles du fait également de notre passion qui y est ", a t-elle soutenu. En effet, cette construction en bois, sera une réponse favorable aux demandes sociales dans le continent africain, qui aujourd'hui, a besoin de savoir davantage l'importance du bois.



Leader dans son domaine et très réputée en France de par son professionnalisme, son expertise, son culte du travail, Rose Fall ne compte rater le train du développement à travers ce domaine de l'architecture écologique. En effet, c'est cette pente décisive qui l'a invitée à implanter la maison témoin à Mbodiéne sur la Petite-Côte, dans la région de Thiès, entre la pointe Sarène et Ngazobil. Cette dernière qui est dans la phase finale de construction avec un professionalisme apprécié, donne déjà une image de la portée et de l'enjeu de ce projet, qui est éventuellement d'une autre dimension à l'image de son porteur.



Aujourd'hui, face à des mutations environnementales invitant tous à une prise de conscience sur le système d'habitation dans le monde, il revient d'apprécier ce projet de construction en bois, qui est au-delà de l'esthétique, une offre meilleure pour valoriser l'environnement, d'où l'idée de Rose Fall, qui soutient pouvoir mieux faire vivre le bois en Afrique et particulièrement, au Sénégal.









