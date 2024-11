Afrique : Un forum sur la gouvernance de l'internet prévu du 20 au 22 novembre en Éthiopie

Un communiqué de la Cea souligne que le thème de cette année, « Construire notre avenir numérique multipartite pour l'Afrique », reflète l'engagement du forum en faveur d'approches inclusives et collaboratives pour résoudre les problèmes de gouvernance de l'internet à travers le continent.



Le forum rassemblera un large éventail de parties prenantes, notamment des décideurs politiques, des représentants de la société civile, des experts techniques et de jeunes innovateurs, pour engager des discussions qui façonnent le paysage numérique de l’Afrique.



L'Afigf se concentrera sur les défis et opportunités actuels en matière de gouvernance numérique, avec des sujets tels que la cyber sécurité, la gouvernance des données, les droits numériques, la durabilité et les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle (Ia).



La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique indique que les résultats soutiendront les contributions de l’Afrique au 19e Forum mondial sur la gouvernance de l’internet (Fgi) à Riyad, en Arabie Saoudite, en décembre 2024.



Le 13ème Afigf vise à faciliter le dialogue multipartite sur les dimensions éthiques, politiques et opérationnelles du paysage de l’internet et de la gouvernance numérique en Afrique, soutenir l’alignement sur les Objectifs de développement durable (Odd), l’Agenda 2063 de l’Union africaine « L’Afrique que nous voulons », le Pacte numérique mondial (Gdc).



Le forum ambitionne également de renforcer l’écosystème numérique de l’Afrique grâce à des politiques numériques durables, sécurisées et inclusives qui protègent les droits numériques et soutiennent une connectivité significative.

