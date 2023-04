Afrique dépourvue d’industries médicales dans toutes les disciplines de la santé

Afrique, terre de mes aïeux, tu es dépourvue d’industries médicales dans toutes les disciplines de la santé. Pour pallier à ce déficit, de créer de l’emploi pour la jeunesse africaine et en vue de l’autonomisation dans ce secteur, il nous faut des écoles d’ingénieurs pour la formation et créer des usines de fabrications de matérielsmédicaux en :

L’allergologie ou l’immunologie au Maroc



L’anesthésiologie au Sahara Occidental



L’andrologie en Algérie



La chirurgie cardiaque en Tunisie



La chirurgie esthétique en Lybie



La chirurgie plastique en Egypte et au Gabon



La chirurgie reconstructive en RD Congo



L’endocrinologie au Congo-Brazzaville et au Rwanda



La gastro-entérologie en Guinée-Equatorial



La chirurgie-maxillo-faciale en Ouganda



La chirurgie pédiatrique au Burundi



La chirurgie thoracique au Kenya



La chirurgie cardiaque au Tchad et en Tanzanie



La chirurgie vasculaire en République-Centre-Africaine



La neurochirurgie au Cameroun



La gériatrie en Somalie



L’hématologie en Djibouti et en Eswatini



La médecine préventive en Guinée-Conakry



L’obstétrique au Benin et au Malawi



L’hépatologie en Ethiopie



L’infectiologie au Soudan du Sud



La médecine aigue au Soudan



La médecine du travail en Erythrée



La médecine interne en Mauritanie



La médecine nucléaire au Sénégal



La médecine palliative en Gambie



La médecine physique en Guinée-Bissau



La médecine générale en Sierra-Leone



La néonatalogie au Liberia



La néphrologie en Côte-d’Ivoire



La neurologie au Ghana et en Zambie



L’odontologie au Burkina-Faso



L’oncologie au Togo et en Angola



L’orthopédie au Nigeria



L’oto-rhino-laryngologie au Cap-Vert et aux Seychelles



La pneumologie au Niger et au Comores



La radiothérapie au Mali et au Madagascar



La rhumatologie en Afrique du Sud



L’urologie au Sao-Tomé et Principe



La radiologie au Lesotho



La psychiatrie au Swaziland



La pédiatrie en Namibie



L’ophtalmologie en Mozambique



La neurologie aux Ile-Maurice



La cancérologie au Zimbabwe



Tu es la terre des hommes intègres, ce qu’il te faut c’est de créer des universités continentales de médecines, des centres ou institues universitaires de la sante et de la technologie formant des jeunes dans les disciplines suivantes :



L’allergologie ou immunologie, anesthésiologie, l’andrologie, la chirurgie cardiaque, la chirurgie esthétique, la chirurgie plastique, la chirurgie reconstructive, l’endocrinologie, la gastro-entérologie, la chirurgie thoracique, la chirurgie maxillo-faciale, la chirurgie pédiatrique, la chirurgie cardiaque et vasculaire, la neurochirurgie, la gériatrie, l’hématologie, l’hépatologie, l’infectiologie, la médecine aigue, la médecine du travail, la médecine interne, la médecine nucléaire, la médecine palliative, la médecine physique, la médecine préventive, la médecine générale, la néonatologie, la néphrologie, la neurologie, l’odontologie, oncologie, l’obstétrique, l’orthopédie, l’oto-rhino-laryngologie, la pneumatologie, la radiothérapie, la rhumatologie, l’urologie, la radiologie, la psychiatrie, la pédiatrie, l’ophtalmologie, la cancérologie.



Pour tout développement, la sante est primordiale, sous ce rapport il faut créer des hôpitaux dans toutes les communes constitues uniquement des villages, dans les contres les plus recules d’Afrique avec des spécialités diversifiées, supprimer les cases de santé et créer la filière LMD en infirmerie. Certaines disciplines existent déjà en Afrique, il faut les pérenniser, d’autres non, il faut les créer.



Anne Francoise Mossane Manga