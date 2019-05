Afrique du Sud : Macky Sall zappe les militants de l’Apr Entre Macky Sall et ses militants de la diaspora, le courant ne passe plus. Après l’épisode de Paris où il a refusé de recevoir ses militants, leur reprochant d’avoir détourné les fonds de campagne qu’il leur avait remis, le chef de l’Etat a remis ça en Afrique du Sud.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mai 2019

C’est en tout cas ce que rapporte L’AS, qui informe que le chef de l’État a appelé pour dire aux militants qui se préparaient à l’accueillir qu’il ne les recevra pas. Le journal croit savoir que Macky Sall n’a toujours pas digéré sa défaite dans la diaspora, notamment en Afrique du Sud, lors de la dernière élection présidentielle. Il a été fait cas également du véhicule qu’il avait offert à ses militants, vendu, en Mauritanie.

Le président de la République était en Afrique du Sud pour prendre part à l’investiture de son homologue sudafricain, Cyril Ramaphosa.



