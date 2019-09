Afrique du Sud : Un Sénégalais accusé d’avoir décapite sa copine

Un émigré sénégalais, établi en Afrique du Sud, El Hadj Adama Kébé, 31 ans, est accusé d’avoir décapité sa petite amie Sibongile Zenzile, âgée de 29 ans. Il aurait caché la tête de la victime dans un réfrigérateur après son acte odieux. Libération mentionne que le crime a eu lieu dans l’appartement de sa copine.



L’affaire a été évoquée, mardi dernier, devant la barre du tribunal de Kempton Park, en Afrique du Sud et le procès, renvoyé au 2 octobre prochain. C’est pour permettre aux juges de disposer des tests d’Adn. Le Sénégalais, mis en cause, craint-on, risque gros si le tribunal confirme l’accusation.



