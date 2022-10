Afrique subsaharienne: Innovations et monnaies numériques

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Octobre 2022 à 19:58 | | 0 commentaire(s)|

Les monnaies numériques sont de nouvelles formes d’argent électronique qui ne nécessitent pas de transfert physique d’espèces. Elles se développent rapidement en Afrique subsaharienne : par exemple, le eNaira a fait son apparition au Nigéria en 2021.



D’après le rapport du Fmi, les pouvoirs publics pèsent les avantages et les risques que comportent ces produits, grâce auxquels ils peuvent proposer de nouveaux services financiers à leurs populations.



La présente note se penche sur trois instruments distincts, qui permettent de régler des transactions et de transférer des fonds : les services bancaires mobiles (ou argent mobile), les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) et les cryptomonnaies.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook