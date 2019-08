Afrobasket 2019 : Entrée réussie des "Lionnes" face aux "Eléphantes" (77-36)

L’équipe nationale féminine de basketball a réussi samedi soir, une bonne entame de l’Afrobasket féminin 2019, en dominant largement la Côte d’Ivoire 77-36.



Devant le chef de l’Etat, Macky Sall, les "Lionnes" ont abordé la rencontre sur un faux rythme.



Du coup, les deux équipes vont disputer un premier quart temps très serré.



A la fin de ce quart temps, les ivoiriennes mènent de trois points (18-15).



Les "Lionnes" peinent en défense à contenir des Ivoiriennes jouant sans complexe.



A l’entame du second quart temps, Mame Marie Sy réussit un tir primé de trois points. Ce qui a permis de mettre les protégées de Cheikh Sarr dans le bon sens.



Elles retrouvent leurs automatismes et la réussite.



En défense, elles deviennent plus appliquées et partent à la mi-temps avec un avantage de 15 points (37-22).



Comme elles avaient terminé le second quart temps, Astou Traoré et ses partenaires font subir leur loi aux Ivoiriennes.



L’écart passe de 15 à 31 points (65-34) à la fin de l’avant dernier quart temps.



Avec le large score, Cheikh Sarr fait tourner son effectif.



L’écart reste intact jusqu’à la fin.



Avec 41 points d’écart (77-36), les vice-championnes d’Afrique entament de la meilleure des manières, l’opération reconquête du titre continental.



Les "Lionnes" vont disputer leur second match mardi face à l'Egypte.













APS

