Afrobasket 2019 : le message de Astou Traoré au peuple sénégalais Astou Traoré, la capitaine des Lionnes s’est exprimée sur la préparation de l’équipe du Sénégal, hier, après la séance d’entraînement effectuée, à Dakar Arena.

« Actuellement, la préparation se passe bien. Nous étions en Chine où nous avons disputé trois matchs. Même si, cela ne s’est pas très bien déroulé, ça nous permettra de se remettre en question avant la compétition pour ensuite rectifier beaucoup de choses d’autant plus qu’on est consciente de tout ce qui nous manque. Oui, il y a belle et bien la pression, ce qui est parfaitement normal surtout qu’il s’agit de défendre les couleurs de tout un pays, chercher à mettre la main sur un trophée que beaucoup de pays guettent », a-t-elle déclaré à Basketsenegal.



L’expérimentée et talentueuse joueuse a par ailleurs appelé les supporters à faire le déplacement à Dakar Arena durant la compétition qui démarre ce 9 août. « Nous demandons à tous les sénégalais de venir massivement nous soutenir, remplir le stade pour chaque match. Il ne s’agit que cinq matchs donc, je supplie tout le monde de venir booster l’équipe afin de mettre la main sur cette coupe. ».



A noter que le tirage au sort de l’Afrobasket féminin est prévu ce 29 juillet, à Dakar.

Source Igfm



