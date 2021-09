Afrobasket 2021: AND sélectionnée puis recalée, à quoi joue Moustapha Gaye? C’est une décision bizarre que le sélectionneur national des Lionnes du Basketball vient de prendre. En effet, trois jours après la publication de sa liste des 12 joueuses qui devraient prendre part à l’Afrobasket 2021, prévu au Cameroun, du 17 au 26 septembre, il est revenu sur un de ses choix. Il a fait sortir l’intérieur de l’Iseg, Anne Française Diouf qui a été remplacée par Maimouna Diarra, renseigne le communiqué de la FSBB dont Leral a copie.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Septembre 2021 à 05:38 | | 0 commentaire(s)|

"Le sélectionneur national Moustapha Gaye a procédé aujourd’hui à un réaménagement de l’effectif. A cet effet, la joueuse Maimouna Diarra a été rappelée dans l’effectif à la place d’Anne Françoise Diouf. Il explique ce réaménagement par un déséquilibre qu’il a senti au cours des dernières séances d’entrainement dans le secteur des intérieurs", relève-t-on dans le communiqué.



Lequel poursuit: "Le sélectionneur national s’excuse auprès de la joueuse Anne Françoise Diouf et de sa famille. Il tient à rappeler que la joueuse Anne Françoise Diouf ne souffre d’aucune blessure et ce changement n’est motivé que par des raisons sportives", informe le document.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos