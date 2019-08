Afrobasket Féminin: le Sénégal écrase l’Egypte (85-47 ) et file en quarts de finale

L’équipe nationale féminine de basketball du Sénégal s’est largement imposée face à l’Egypte (85-47) lors de son second match de l’Afrobasket. Avant d’aller à la pause, les "Lionnes" menaient leurs adversaires avec un score de 41-25.



Avec cette nouvelle victoire, elles prennent la tête de la poule A et se qualifient pour les quarts de finale.

