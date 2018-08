Afrobasket U18: Le Sénégal bat la Libye et se qualifie en demi-finale (87-52)

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Août 2018 à 15:09

Les lionceaux viennent de battre la Libye en quart de finale de l’Afrobasket U18 au Mali. Le Sénégal a largement dominé la Libye (87-52). Premier du groupe B, les lionceaux ont décroché leur ticket pour les demi-finales, informe wiwsport.



Le Sénégal pourra se qualifier pour la coupe du monde 2019 s’il passe en finale. Les lionceaux ont réalisé le carton plein (4 victoires) et terminé à la première place du groupe B (8 pts). Ils ont éliminé la Libye, 4e de la poule A (7 pts). Les Lionceaux ne sont qu’à un pas d’atteindre le but visé au départ par le coach Madiène Fall.

