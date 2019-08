Afrobasket-Yacine Diop : « moi chouchou du public, l’émotion après la qualif’ et la finale contre le Nigéria » Avant d’atteindre ses 24 ans, elle était déjà la chouchou du public sénégalais. Cette notoriété, elle l’a encore et toujours. Dans cet Afrobasket 2019, Yacine Diop est la plus cotée et sa présentation d’avant-match fait vibrer tous les supporters qui sont tous devenus ses fans.

Cette situation, elle la vit de manière incroyable. La basketteuse sénégalaise a parfois du mal à l’exprimer. Joueuse très attachée à son équipe nationale et à ses proches, elle ressent beaucoup d’émotion en voyant ses fans se déchaîner pour elle. De quoi faire d’elle la joueuse aimée du basket-ball sénégalais même si sa modestie passe avant tout. Dans cet entretien exclusif accordé à IGFM, à la veille de la finale contre le Nigéria, Yacine tente d’évoquer tout cela avant de lancer une pique à l’adversaire de ce dimanche (18h).

