Afrobasket féminin 2019: Les "Lionnes" dans la poule A avec l’Egypte et la Côte d'Ivoire La FIBA a procédé, hier lundi, au tirage au sort de la 24e édition de l’Afrobasket 2019. Pays hôte de la compétition, le Sénégal est logé dans la poule A, avec l’Egypte et la Côte d’Ivoire. Le match d’ouverture opposera, d’ailleurs, le Sénégal à la Côte d’Ivoire. La compétition se déroule du 10 au 18 août 2019 à Dakar Aréna de Diamniadio.

Les groupes détaillés



Poule A: Sénégal, Egypte, Côte d’ivoire

Poule B :Tunisie, Cameroun, Nigeria

Poule C: Angola, RDC, Mali

Poule D : Kenya, Cap Vert, Mozambique

