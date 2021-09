Afrobasket féminin 2021 : Anne Françoise Diouf sélectionnée puis éjectée de la liste, Maïmouna Diarra préférée par Tapha Gaye...

C'est un véritable retournement de situation auquel on vient d'assister au niveau de la sélection nationale féminine de basket. Après avoir dévoilé le mercredi 08 septembre, sa liste de 12 joueuses qui devaient prendre part à la 25e édition de l'Afrobasket féminin au Cameroun, le sélectionneur des Lionnes est revenu sur sa décision de façon surprenante.



En effet, d'après le communiqué lu a Dakaractu, Anne Françoise Diouf qui faisait partie des 12 Lionnes sélectionnées par le coach Moustapha Gaye, a été écartée de la liste à quelques jours du début de L'Afrobasket (17 au 26 septembre.)



Une surprenante décision que le sélectionneur et directeur technique national de la fédération de basket a expliqué en ces termes : " La joueuse Maïmouna Diarra (30 ans,1m98) a été rappelée dans l'effectif à la place de Anne Françoise Diouf... Le sélectionneur national explique ce réaménagement par un déséquilibre qu'il a senti au cours des séances d'entraînement dans le secteur des arrières. Dès lors, il a senti la nécessité de procéder à un rééquilibrage" précise le communiqué de la fédération de basket.



Malgré les excuses publiques de Tapha Gaye qui a précisé que la joueuse ne souffrait d'aucune blessure et que cette décision était purement sportive. Anne Françoise Diouf, l'ailiére forte de James Madison University (USA) doit être particulièrement secouée par ce renversement de situation qui la prive cruellement d'un Afrobasket.



Maïmouna Diarra quant à elle revient dans une tanière qu'elle connait très bien après plusieurs campagnes africaines et mondiales disputées avec les couleurs nationales. Un atout de taille pour les Lionnes qui sont dans le groupe C avec l’Égypte et la Guinée.





La nouvelle liste des Lionnes



Meneuses



Maty Fall _ ASC Ville de Dakar (Sénégal)

Bintou Diémé _ Nantes Rezé (France)



Arrières



Couna Ndao _ ASC Ville de Dakar (Sénégal)

Yacine Diop _ Charnay Basket (France)



Ailières



Yaye Irma Diémé _ ASC Ville de Dakar (Sénégal)

Léna Niang _ Temple University (USA)

Ndèye Fatou Ndiaye _ Sainte Savine (France)



Ailières fortes



Sokhna Fatou Sylla _ Toyota Antelope (Japon)

Maïmouna Diarra _ Lattes Montpellier

Mame Marie Sy _ Charleville-Mézières (France)



Pivots



Oumou Khaïry Sarr _ IDK Gipuzcoa (Espagne)

Madjiguène Sène ISEG Sports_ (Sénégal)

