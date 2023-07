Afrobasket féminin 2023 : Le Sénégal largement battu par le Mali, par 49 points à 72.

Le Sénégal n’a pas eu assez de ‘’personnalité collective’’ pour gagner ses matchs à l’Afrobasket féminin 2023 (28 juillet-5 août), a déclaré son sélectionneur national, Moustapha Gaye, jugeant ‘’pitoyable’’ le comportement des Lionnes devant le Mali, ce dimanche, à Kigali.



‘’Le constat est froid. Nous n’avons pas les jambes et la personnalité collective pour gagner un match d’Afrobasket. Le plan de jeu a marché pendant une mi-temps. Il s’est effondré ensuite. Je ne sais pas pour quelle raison. Parce que nous ne sommes peut-être pas physiquement prêts’’, s’est inquiété Gaye lors d’une conférence de presse après son match contre les Aigles maliennes.



‘’C’est inadmissible, après deux mois de préparation. Le constat, c’est que notre prestation est pitoyable. Nous pouvions gagner si nous avions continué sur la même lancée, le moral est bas’’, s’est indigné Moustapha Gaye, ajoutant : ‘’Il faudra faire une évaluation et assumer les responsabilités.’’



Les Lionnes prennent la troisième place du groupe C, après leur double défaite. Mardi, elles vont jouer les huitièmes de finale contre les Pharaonnes d’Égypte, qui occupent la deuxième place du groupe D.



‘’Nous allons nous préparer pour les huitièmes de finale. Si nous ne gagnons pas, nous rentrerons à la maison et laisserons les autres équipes faire le travail. Cette équipe du Sénégal n’est pas prête pour aller plus loin’’, s’est alarmé Gaye.



L’objectif du Sénégal est toutefois intact, a-t-il dit, déclarant vouloir aller le plus loin possible dans la compétition.



Moustapha Gaye promet que les Lionnes joueront à fond les huitièmes de finale. ‘’Même si je suis très inquiet à cause de l’état physique et mental de notre équipe, je pense que, contre l’Égypte, nous allons nous remobiliser pour essayer de gagner ce match. On n’a pas le droit d’abandonner.’’



APS